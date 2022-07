Il ne lui reste plus qu'un an de contrat chez les Merengues et ceux-ci pourraient tenter de trouver un accord mutuel avec Mariano Diaz sur son salaire, élevé, ou le transférer cet été. De plus, le Real Madrid a la profondeur nécessaire pour lui permettre de prendre la porte. L'attaquant de la Castilla Juanmi Latasa est considéré comme l'avenir du club tandis que Carlo Ancelotti accorde sa confiance à Borja Mayoral pour épauler Karim Benzema. L'Italien a également évoqué la possibilité d'utiliser Eden Hazard en tant qu'attaquant axial.

Cadix se propose

Mundo Deportivo a repris un rapport de Fichajes.com qui affirme que Cadiz est intéressé pour accueillir Mariano Diaz. Les Gaditanos ont évité de justesse la relégation la saison dernière et bien qu'ils disposent d'un noyau utile d'attaquants, l'ancien Lyonnais représenterait sans doute une plus-value à ce poste. Cependant, tout mouvement demeure suspendu aux finances. Cadix doit fournir le projet et l'argent à Mariano pour le convaincre de quitter Madrid, ce qui semble une tâche ardue.