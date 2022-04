Mariano Diaz a eu une carrière assez étrange. Le Real Madrid l'a vendu à Lyon, puis racheté, pour se rendre compte qu'il ne voulait pas vraiment l'utiliser. Mais ce dernier incident est encore plus inhabituel. AS a révélé que la raison pour laquelle l'attaquant n'était pas sur le banc pour affronter Getafe (malgré une équipe fortement remaniée par Carlo Ancelotti) était le "vertige" et les étourdissements dont souffrait le joueur.

Mariano Diaz joue de malchance

Cette maladie l'empêchera également de jouer le match retour de mardi soir contre Chelsea en Ligue des Champions, même s'il n'aurait probablement pas joué beaucoup dans cette rencontre de toute façon. Il y aura d'autres problèmes pour ce match, Ferland Mendy et Luka Jovic se sont entraînés séparément du groupe de récupération ce dimanche, tandis qu'Eden Hazard a fait de la rééducation en salle. Compte tenu de l'avance acquise à l'aller (3-1) et du fait qu'ils jouent à domicile, ce devrait être une tâche plus aisée pour l'équipe de Carlo Ancelotti.