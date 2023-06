Real Madrid : Mariano Diaz ne sera pas prolongé (Officiel) !

Le Real Madrid et Mariano Diaz, c’est terminé. Ce samedi, la Casa Blanca a officialisé le départ de l’international dominicain. Lors de son deuxième passage avec les Merengues, le buteur âgé de 29 ans a glané deux Ligue des Champions (2017, 2022) malgré un temps de jeu famélique (11 apparitions cette saison). Il est désormais libre de s'engager là où il le souhaite.

Le communiqué du Real Madrid

« Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et son affection à Mariano, un joueur qui a appartenu à notre académie de 2011 à 2016 et à l’équipe première pendant six saisons, dans laquelle il a remporté 13 titres : 2 Coupes d’Europe, 3 Coupes du Monde des Clubs, 2 Super Coupes d’Europe, 3 Ligues, 1 Copa del Rey et 2 Super Coupes d’Espagne. Le Real Madrid lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, bonne chance dans cette nouvelle étape » peut-on lire dans le communiqué du club espagnol.