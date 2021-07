Ayant pris le brassard au sein du Real Madrid suite au départ de Sergio Ramos, Marcelo a souligné la responsabilité qu'implique un tel rôle et reste convaincu que le club merengue va à nouveau gagner des titres, dans des propos relayés par Marca. "C'est un honneur et une très grande responsabilité d'être le capitaine du meilleur club du monde", a déclaré Marcelo. "Je me sens chanceux. Le simple fait de savoir que je joue pour le Real Madrid me fait me réveiller extrêmement motivé chaque jour."

"Extrêmement motivé"

"Je suis plus excité à chaque saison. Je suis ici depuis longtemps, mais mon enthousiasme n'a jamais changé; il est toujours à fond. Je suis vraiment impatient de commencer la saison." Alors que le club madrilène n'a pas soulevé de trophée la saison dernière, Marcelo a déclaré qu'il était totalement convaincu que ce serait une autre histoire dans la campagne à venir. Nous savons qu'il est très difficile de passer une saison complète sans remporter de trophée, mais nous nous sommes battus jusqu'à la fin la saison dernière", a-t-il noté. "Je suis certain que nous allons gagner quelque chose. Nous sommes très heureux, [les] joueurs qui sont avec leurs équipes nationales et en vacances doivent encore revenir, mais nous sommes très motivés pour le début de la saison."