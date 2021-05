Real Madrid : Marcelo, la piste américaine

Un vrai professionnel. S'il joue désormais les utilités au Real Madrid, Marcelo a fait le boulot lors de son passage à la seconde journée de la "semaine blanche" de l'École Universitaire Real Madrid-Université Européenne. "Le Real Madrid m'a enseigné beaucoup de choses, comme respecter tout le monde, la solidarité, se battre jusqu'à la fin et être un gagnant", a lâché le latéral brésilien, qui n’a eu de cesse de faire l’éloge de cette "très grande institution" qu’est le Real : "Et cela pèse de porter un tel maillot. Je suis qui je suis grâce au Real Madrid, j'y ai appris beaucoup durant toutes ces années."

15 matchs en Liga

Pourtant, le joueur de 33 ans, arrivé en janvier 2007, vit peut-être ses dernières heures au sein du club merengue. Désormais devancé par Ferland Mendy, il n’est apparu qu’à 15 reprises en Liga (12 titularisations) et seulement deux fois en Ligue des Champions. Et les relations ne seraient plus au beau fixe avec son entraîneur, Zinedine Zidane. Le site Goal.com évoquait ainsi la semaine dernière un accrochage entre les deux hommes la semaine dernière à l’entraînement. Marcelo ne faisait ensuite pas partie du groupe pour Grenade, et il est resté toute la rencontre sur le banc dimanche dernier à Bilbao, alors que Mendy est toujours blessé.

Avec Higuain à Miami ?

Quoi qu’il en soit, et même si «Zizou» pourrait bien quitter le Real Madrid en fin de saison, les deux cas semblent totalement dissociés. D’après AS, il ferait d’ailleurs partie des nombreux indésirables dont Florentino Perez souhaiterait se débarrasser pour entamer un nouveau cycle la saison prochaine. Et après les rumeurs lyonnaises, on évoque désormais un intérêt concret de la part d’un club américain. Il s’agit de l’Inter Miami de David Beckham, parti du Real quand Marcelo est arrivé. Il y retrouverait, mais sur le terrain, un autre ancien Madrilène, son ex-coéquipier Gonzalo Higuain. Le Brésilien devrait en revanche nettement baisser ses émoluments, actuellement de 8 millions d’euros annuels, pour rejoindre le club de MLS.

