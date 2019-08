Real Madrid-Marcelo: "J'aime ce club. C'est ma maison"

Marcelo a répondu aux rumeurs qui l'envoyaient en Italie, dans une longue interview publiée ce vendredi par la Gazzetta dello Sport.

"Des clubs italiens m'ont souvent contacté, mais là, ce n'était que des rumeurs, a ainsi déclaré le latéral brésilien de 31 ans. J'ai toujours eu une connexion particulière avec le Real Madrid. La vérité, c'est que j'aime le Real. C'est ma maison et la meilleure équipe sur la planète."

Néanmoins, Marcelo a également dit tout le bien qu'il pensait du championnat italien: "J’aime bien. C’est un championnat qui retrouve sa force et l'importance qu'il avait par le passé. On y pratique un football total, toujours plus ambitieux".