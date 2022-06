Le Real Madrid a terminé sa saison dans l'extase totale en réalisant le doublé championnat-Ligue des Champions lors du dernier week-end de mai. Pour leur capitaine, cependant, ce fut une expérience douce-amère. Marcelo savait que ce serait son dernier match pour le club et que son dernier acte serait de soulever la "Coupe aux grandes oreilles", mettant ainsi un terme à une période de succès remarquable pour le Brésilien.

Un hommage pour le capitaine

Dimanche, le club a annoncé qu'il organiserait un événement d'adieu sur le terrain d'entraînement du club, lundi à 13h00. Accompagné de sa famille et du président Florentino Perez, Marcelo sera présent pour une cérémonie et un hommage, avant de tenir une dernière conférence de presse en tant que joueur du Real Madrid. Marcelo est arrivé au Santiago Bernabeu en 2006 et a remporté 25 titres au cours des 16 dernières années, ce qui fait de lui le joueur le plus décoré de l'histoire du Real Madrid. Pendant plus d'une décennie, Marcelo a été une source constante de divertissement sur le flanc gauche du Real Madrid.