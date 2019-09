Marcelo et Ferland Mendy ont eu de nombreuses opportunités de montrer leur niveau actuel à Zinedine Zidane. Les deux hommes sont à la lutte pour le poste de latéral gauche mais aucun des deux n'a été appelé en sélection nationale. Marcelo n'y a plus été depuis le Mondial en Russie tandis que Deschamps a préféré Digne et Hernandez pour ce rassemblement. Ils étaient donc 14 à l'entraînement avec Zizou, dont les deux protagonistes pour le poste d'arrière gauche...