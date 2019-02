Real Madrid: Marcelo de nouveau sur le banc

Comme il y a une semaine contre l’Espanyol (2-4), Marcelo débute sur le banc du Real Madrid pour la réception d’Alavés, ce dimanche en Liga. Santiago Solari fait de nouveau confiance à Sergio Reguilon sur le côté gauche de la défense.

Toni Kroos et Lucas Vazquez sont ménagés pour cette rencontre, à trois jours d'un Clasico contre le Barça. Gareth Bale, lui, retrouve le onze de départ après deux entrées en jeu consécutives et accompagnera Karim Benzema et Vinicius Jr. Marco Asensio et Isco sont les options offensives sur le banc.

¡Nuestro once inicial para el partido contra el @Alaves! #RMLiga — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 3, 2019

Le onze de départ: Courtois - Odriozola, Nacho, Ramos, Reguilon - Modric, Casemiro, Ceballos - Bale, Benzema, Vinicius.