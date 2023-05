Real Madrid : malgré plusieurs offres, Eden Hazard veut rester au club

Visiblement, Eden Hazard ne compte pas quitter le Real Madrid tout de suite. Alors que son club a été approché par Montréal ou encore Riyad, le footballeur belge veut terminer son contrat à Madrid (juin 2024). Selon Marca, le club canadien et saoudien seraient très intéressés par la venue de l'ancien joueur du LOSC, le voyant comme un réel renfort.

Hazard ne veut pas partir, sauf s'il n'a pas le choix

Alors que Marca qualifie de "problème pour le Real Madrid" la situation d'Eden Hazard, il aurait indiqué qu'il ne souhaitait pas quitter son club, à moins d'y être contraint par sa direction. Arrivé en 2019 à la Maison Blanche dans le but de remplacer Cristiano Ronaldo, l'international belge désormais à la retraite n'est jamais parvenue à s'imposer. Victime de blessures à répétition, le joueur affiche aujourd'hui un niveau loin de ses standards. En quatre saisons, il n'a disputé que 76 matchs pour sept buts et neuf passes décisives avec les Merengue. Alors que des rumeurs de départ s'accumulent depuis plus d'un an, il permettrait de libérer un joli chèque de 30 millions d'euros.