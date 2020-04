Real Madrid : Luka Jovic, alerte rouge à la Maison-Blanche

Il y a un an, Luka Jovic permettait à l'Eintracht Francfort d'accéder aux demi-finales de la Ligue Europa. L'attaquant marquait but sur but et se retrouvait sur le devant de la scène grâce à une année folle en Allemagne. A 21 ans, le Serbe allait terminer la saison avec 27 buts toutes compétitions confondues. De quoi convaincre le Real Madrid de l'acheter pour 60 millions d'euros. Un prix qu'il aura du mal à justifier maintenant qu'il se retrouve menacé par une peine de prison. Les douze derniers mois ont eu des airs de descente aux enfers pour le natif de Bijeljina.

« Si Luka Jovic quitte son appartement, il sera arrêté »



Le dernier rebondissement de l'année folle de Luka Jovic a eu lieu au moment où le Real Madrid a été placé en quarantaine à cause du Covid-19. Alors qu'un joueur de basket du club madrilène avait été diagnostiqué positif, le footballeur est rentré en Serbie avec l'accord de son club, mais cela reste à prouver. Son test négatif aurait convaincu ses dirigeants de le laisser rentrer auprès de ses proches. Ce qui n'était pas prévu, c'est que l'ancien joueur de l'Eintracht s'expose en public à l'anniversaire de sa fiancée. Un acte irresponsable qui a transformé l'ancien héros en paria dans son pays.

« Je pense qu'il regrette ce qu'il a fait, mais je vais lui faire comprendre que la vie de notre peuple est plus importante que ses millions. S'il quitte son appartement, il sera arrêté » a déclaré Aleksandar Vučić, le président de la Serbie. Des paroles qui pourraient être suivies par des actes. Le buteur va bientôt devoir expliquer ses agissements devant un tribunal. Et cette menace, réelle, pourrait bien peser sur son rôle déjà quasi-inexistant en Espagne.

78 000€ la minute jouée avec le Real Madrid



En Liga, Jovic n'a été titularisé qu'à quatre reprises par Zinédine Zidane. Les deux buts marqués et les minutes dont il a pu bénéficier dans des matchs à moindre enjeu n'ont pas été suffisants pour lui permettre de se faire une place dans le groupe madrilène. Son temps de jeu est dérisoire. Rapportée au prix de son transfert, chaque minute qu'il a passée avec un maillot madrilène en match officiel a coûté 78 000€ à son club. Un véritable boulet que traîne la Maison Blanche.

Si la formation qui pointe à la 2eme place de la Liga cherchait déjà à se débarrasser de l'attaquant avant le confinement, cette démarche risque d'être plus difficile avec les récents soucis extra-sportifs du joueur. Naples ou Arsenal, les deux principales formations sondées prendront-elles le risque d'acquérir un élément aussi irrégulier qu'incontrôlable ? Ce n'est pas sûr. Mais en un an, tout peut changer avec Luka Jovic et il est difficile de savoir où il en sera au printemps 2021.