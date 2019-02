Real Madrid: Llorente rechute

Déjà absent 3 semaines en janvier pour une blessure aux adducteurs, Marcos Llorente (24 ans) a été victime d'une lésion de grade 2 au même endroit lors du Clasico et manquera 4 à 6 semaines de plus, selon AS. Le milieu de terrain madrilène est un joueur important de la rotation des Merengue. Son absence tombe au plus mauvais moment pour Solari qui doit composer avec un calendrier compliqué.