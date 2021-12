Eden Hazard n'a pas été en mesure de répondre aux attentes qui avaient été fixées lorsqu'il a quitté Chelsea pour le Real Madrid et, malheureusement pour lui, le grand crédit avec lequel il a commencé est en train de s'épuiser. A la fois auprès des fans, mais aussi du club.

Hazard, un départ à écarter

Les membres de la hiérarchie madrilène sont moins protecteurs envers le joueur qu'ils ne l'étaient auparavant, ayant passé ces dernières années à le défendre tout au long des blessures qui ont émaillé son séjour dans la capitale espagnole. Avant cette saison, on pensait déjà qu'il était sur les étals au Real Madrid, bien qu'il n'y ait pas eu d'offres formelles. Juste une sélection de clubs qui se renseignaient sur sa situation et qui réfléchissaient à un transfert.



Si rien ne change à cet égard dans les semaines à venir, on peut s'attendre à ce que juillet 2022 le remette sur le marché. Un départ en janvier a été pratiquement exclu. La raison principale en est la famille. Dans les prochaines semaines, son cinquième enfant naîtra et il veut l'avoir à Madrid, une ville qu'il aime malgré le fait que, sur le plan de sa carrière, les choses ne se soient pas passées bien pour lui.