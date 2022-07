Même à 34 ans, Chicharito Hernández (Guadalajara) aime gagner. Qu'il s'agisse d'un match de MLS, d'un but sublime, de jeux vidéo ou même d'une simple partie de "football pong" après l'entraînement, le Mexicain est un compétiteur né. Si Gareth Bale est en train de devenir le nouveau visage du LAFC, "Chicharito" est le joueur clé du Los Angeles Galaxy, un club où sont passés des joueurs comme David Beckham, Robbie Keane et Zlatan Ibrahimovic lors de leur passage en MLS.

Le Real unique pour Javier Hernandez

L'attaquant mexicain a affirme au quotidien AS que le Real Madrid est unique dans le monde. "Gagner, c'est aussi simple que cela. Ils continuent à remporter le trophée et leur succès est basé sur une attitude de "ne jamais abandonner". Regardez ce fameux match contre l'Atlético, j'avais marqué ce but à une minute de la fin et nous avons progressé. Le Real Madrid génère une énergie unique, une synergie avec ses fans... C'est la seule façon logique de l'expliquer. Sinon, comment expliquez-vous ce deuxième but de Rodrygo contre City ? Ces choses-là ne s'expliquent pas. Ceux parmi nous qui jouent au football savent à quel point ce but était difficile."