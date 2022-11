Samedi soir, le joueur de 35 ans a joué son dernier match au Camp Nou et a pris le micro pour dire adieu en larmes au stade qu'il considère comme sa maison. Le lendemain, on a demandé à Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, ce qu'il pensait de Piqué en tant que rival au fil des ans. Marca a retransmis la conférence de presse.

"L'un des meilleurs"

"Piqué... à mon avis personnel est l'un des défenseurs centraux les plus forts que j'ai jamais vu. Très intelligent sur le terrain, très ordonné. Il a décidé d'arrêter, je pense que c'est important... pour vous de décider d'arrêter et non pas que quelqu'un d'autre vous dise d'arrêter, ce n'est pas facile à faire. C'est une décision forte et je lui souhaite le meilleur."