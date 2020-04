Erreur de casting notoire du Real Madrid, le transfert de Julien Faubert fait encore parler aujourd'hui. L'ailier français avait été prêté par West Ham pour 1,5 million d’euros avec une option d'achat à 6 millions d’euros au champion d’Espagne en titre. Peu convainquant, il avait vite quitté la capitale espagnole (deux matches disputés en tout), et livre une anecdote intéressante sur le vestiaire merengue à 100% Ligue 1 :

"Tu ne descends pas du bus avant Raul"



«Tu arrives dans un club où on te montre dès le départ qui commande. Au moment où tu signes, on te montre les maillots accrochés, ce sont ceux de Raul, de Guti, de Casillas et basta. A partir de là, tu sais qui gère le vestiaire.» Faubert affirme notamment que Raul Gonzalez avait un statut particulier : « C’est quelqu’un qui avait son kiné, qui avait ses séances bien précises et c’est quelqu’un qui chapeaute tout. Tu ne descends pas du bus avant lui, parce que Raul, c’est lui qui descend. Mais ça tout le monde le respecte. Ce sont des petites choses… Sur le terrain, on ne tacle pas par derrière Raul, si on est «court», on le laisse passer, c’est comme ça.»