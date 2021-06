"Merci. Merci au président et à José Angel. Je suis très heureux d'être ici, je me sens chez moi ici." Les premiers mots de Carlo Ancelotti pour son grand retour au Real Madrid ont planté le décor. Placée sous le signe de la reconnaissance, la présentation du technicien italien a eu lieu ce mercredi. Ancelotti, qui fait son grand retour six ans après son départ, n'a esquivé aucun thème.

"Le meilleur club du monde"



Son retour au Real Madrid : "Je l'aborde avec toute l'énergie possible et avec la responsabilité que cela représente. Entraîner le Real Madrid est une belle responsabilité. C'est le meilleur club du monde. C’est normal d'avoir plus de responsabilités que dans d'autres clubs. Je l'accepte et je vais le faire comme je l'ai fait par le passé."



Une possible arrivée de Mbappé ? "Les joueurs de qualité vous donnent plus de chances de réussir. Il est important d'avoir une équipe équilibrée, de qualité, capable de faire des sacrifices, de jouer ensemble… Et puis, bien sûr, l'individualité des joueurs vous apporte quelque chose de plus. Mais la capacité à jouer ensemble est aussi très importante."



Les contours du futur effectif : "Je n'ai pas encore parlé de l'équipe. Je la connais très bien, tout comme les jeunes qui reviennent. Nous avons beaucoup d'options. Je veux évaluer tout le monde calmement (...) Dans les prochains jours, nous allons planifier l'équipe pour qu'elle puisse être compétitive dans toutes les compétitions."



Les indésirables : "J'aime beaucoup Bale, Isco, Marcelo…. Ce sont des joueurs du Real Madrid, c'est ce qui les motive. Il n'y a qu'un seul juge, et c'est le terrain. Ils doivent bien s'entraîner et prouver à l'entraîneur qu'ils peuvent jouer pour le Real Madrid."





"Tout a été très rapide"



Sa relation avec Florentino Pérez : "J’ai vu le président un peu plus tôt. Nous n'avons pas parlé longtemps. Tout a été très rapide. Maintenant, nous allons commencer à travailler. Nous allons essayer de faire de notre mieux pour le Real Madrid. Je l'ai simplement remercié car être ici est très important pour moi."



Faire du neuf avec du vieux : "Je ne suis plus le même qu'il y a six ans. Je suis différent. J'ai six ans d'expérience en plus, positive et négative. Je me sentais très bien à Everton, un club familial. Mais l'expérience négative vous aide aussi à grandir. Pour parler de l'équipe, elle est très bonne, un mélange avec des joueurs expérimentés comme Kroos, Bale, Benzema… Et un groupe de jeunes joueurs avec beaucoup de qualité : Rodrygo, Vinicius, Valverde… L'équipe a de la qualité."



L'avenir de Ramos au Real : "Sergio est un joueur très important pour le Real Madrid. Il a participé à tous les succès que le club a connu. Nous allons parler au joueur. Je sais qu'il s'occupe de sa prolongation, mais je ne connais pas les détails. Quand je les connaîtrai, je pourrai en dire plus."



Son départ d'Everton : "Chaque club a ses objectifs. L'objectif du Real est de gagner tous les titres. L'objectif d'Everton est de se battre pour jouer en Europe. On ne réussit pas seulement en gagnant des titres. Le succès pour un entraîneur est d'atteindre les objectifs du club. L'année précédente, Everton s'est battu pour éviter la relégation et cette année, ils se sont battus pour être en Europe."