Libre de tout engagement après l'expiration de son bail au Bayern Munich, David Alaba va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière au Real Madrid. L'international autrichien a été présenté ce mercredi devant la presse, aux côtés d'un Florentino Perez qui a distribué les éloges. Le polyvalent défenseur portera le numéro 4, laissé vacant par un certain Sergio Ramos. Mais pas question pour Alaba de se comparer avec la légende du Real.

"Je suis ici pour être David Alaba"

« Nous savons tous que Ramos a longtemps joué ici avec ce numéro et est devenu le leader de l'équipe, a lancé David Alaba devant la presse. Je suis honoré de porter ce numéro 4, c'est une fierté et une motivation et j'espère lui faire honneur. Mais je ne suis pas ici pour me comparer ou remplacer d'autres joueurs. Je suis ici pour être David Alaba », a conclu l'ancien joueur du Bayern.