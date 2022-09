Être un bon vivant peut être une qualité dans la vie de tous les jours. Cela peut en revanche jouer des tours lorsque l'on est un sportif de haut niveau. C'est en tout cas ce qui est arrivé à Royston Drenthe. Transféré au Real Madrid pour la somme conséquente de quatorze millions d'euros à l'été 2007, le Néerlandais était alors une pépite en pleine éclosion. Mais son passage du Feyenoord au Real va s'avérer plus que décevant. Incapable de confirmer son potentiel, l'attaquant va se fourvoyer dans la vie nocturne et griller sa chance.



Dans un long entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, l'homme aujourd'hui âgé de trente-cinq ans s'est souvenu de ce fameux passage du côté de la Casa Blanca. "J'avais vingt ans et j'étais au top de ma carrière", concède-t-il pour commencer. Vite au sommet, tout aussi rapidement en bas. Et pour plusieurs raisons liées à son mode de vie de l'époque. "Je n'étais pas prêt à être un professionnel. Je me prenais pour Dieu. J'aimais trop les femmes et la fête, et ce n'est pas compatible avec le football."

Lucidité trop tardive

Avec le recul, le Néerlandais se rend compte de son manque de lucidité d'alors. "Je n'ai pas vu immédiatement qu'il me fallait changer de style de vie. C'est aujourd'hui que je sais ce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait et que j'ai commis des erreurs." Une bonne leçon de vie pour les jeunes joueurs de la part de celui qui joue désormais en sixième division espagnole sous les couleurs du Racing Merida.