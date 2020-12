Les visages étaient souriants jeudi lors de la photo officielle du Real Madrid. Le président, Florentino Perez, et l’iconique capitaine, Sergio Ramos, sont même apparus complices, même si l’expérimenté défenseur n’a toujours pas prolongé son contrat, qui expire en juin prochain. Zinédine Zidane, lui, avait l’air plus grave, au surlendemain d’une nouvelle défaite face au Shakhtar Donetsk (2-0) qui place son équipe dans une position délicate en Ligue des champions. Actuel troisième du groupe B, le club merengue est dans l’obligation de battre mercredi prochain le Borussia Mönchengladbach, leader de la poule, pour être assuré de se qualifier pour les huitièmes de finale.



Ce qui est loin d’être une formalité, notamment car le Real a perdu trois de ses cinq derniers matchs à la maison toutes compétitions confondues, soit autant que ses 31 précédents matchs à domicile… Et la délocalisation des matchs de Santiago-Bernabeu au stade Alfredo Di Stefano, dans son centre d’entraînement de Valdebebas, n’explique pas tout, puisque les hommes de "ZZ" y avaient fini le dernier exercice en boulet de canon. Alors que son équipe, battue 2-1 par Alavés la semaine dernière, occupe le quatrième rang du classement de Liga, mais, déjà, à sept points du leader, elle effectue un périlleux déplacement à Séville samedi après-midi (16h15 - beIN SPORTS 1). Avec un technicien français est plus menacé que jamais. On évoque d’ailleurs déjà son potentiel successeur, qui pourrait être Mauricio Pochettino.



Zidane : "Ça a toujours été difficile"



Mais le champion du monde 1998 en a vu d'autres. "Je n'ai jamais pensé que j'étais intouchable. Jamais. Ni en tant que joueur, ni en tant qu'entraîneur, ni en tant que personne", a-t-il déclaré vendredi en conférence de presse. "J'ai fait plusieurs saisons ici, ça a toujours été difficile. Aujourd'hui, parce que c'est le présent, on a envie de dire que c'est le moment le plus difficile, c'est comme ça." Et il espère que ce déplacement en Andalousie peut servir de déclic.



Une rencontre pour laquelle il a décidé de ne pas précipiter le retour de Carvajal ni de Ramos, absent lors des quatre derniers matchs en raison d’une lésion à la jambe droite. Et ce même si Raphaël Varane est encore apparu en grande difficulté en Ukraine. Le défenseur tricolore, certes pas aidé par Ferland Mendy, a commis une nouvelle, et énorme, erreur sur l’ouverture du score et voudra lui aussi se racheter à Séville.

Karim Benzema, qui a effectué son retour face au Shakhtar, sera bien de la partie. Contrairement à Eden Hazard, qui a encore rechuté contre Alavés, lors d’un match où Thibaut Courtois est lui parti à la faute. Ce qu’il faudra éviter à Sanchez Pizjuan, où les Sévillans restent sur une lourde défaite en Ligue des Champions contre Chelsea (0-4), sur un quadruplé d’Olivier Giroud. De quoi inspirer les Madrilènes et leur buteur français ?



Zidane : "Je ne suis pas irremplaçable"