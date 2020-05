José Mourinho est un homme fier et a souvent bonne mémoire lorsqu'il s'agit de parler de ses meilleurs accomplissements. Pas forcément reconnu à juste titre, son Real Madrid 2011-2012 a semble-t-il une bonne place dans son estime. Dans un entretien accordé à Marca, le technicien est revenu sur cette période, évoquant notamment la Liga gagnée face au Barça dirigé par Josep Guardiola et mené par Lionel Messi. (100 points et record de buts pour le Real à l'époque, ndlr).

Les souvenirs douloureux contre le Bayern, heureux face au Barça



« Nous nous sommes bien préparés pour ce match du Camp Nou. Je répétais constamment à mes joueurs: "Nous allons gagner ce match, nous allons le gagner. L'émotion et surtout la pression qu'ils ont, ils jouent à domicile, et nous allons les "tuer "dans les transitions. Quand ils ont égalisé c'est ce qui s'est passé. Au final l'émotion a perdu au profit de la raison. »(victoire 2-1 du Real Madrid au Camp Nou, ndlr). Cette même saison, le Real Madrid n'a pourtant pu aller au bout en Ligue des Champions, s'inclinant en demi-finale retour contre le Bayern Munich aux penalties, et ça Mourinho ne l'a pas oublié, valorisant son groupe. « Cette saison-là, Madrid était la meilleure équipe d'Espagne et aussi la meilleure d'Europe. C'est pourquoi il nous a été si difficile d'assumer l'élimination contre le Bayern en Ligue des champions. La soirée où nous avons été éliminé aux penaltys face au Bayern en 2012 fut la seule fois dans ma carrière d'entraîneur où j'ai pleuré après une défaite », a-t-il indiqué.