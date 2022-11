Plein d'énergie, de combativité et de personnalité, il n'a pas fallu longtemps au défenseur central pour gagner le cœur du stade Santiago-Bernabeu. Antonio Rudiger se rendra à la Coupe du monde avec la possibilité de se hisser au sommet du football, après s'être battu pour sortir de l'adversité. Ses parents ont quitté le Sierra Leone pour s'installer à Berlin. En grandissant dans le quartier de Neukolln, l'international allemand a dû apprendre à se défendre dès son plus jeune âge. S'adressant à Diario AS, le défenseur a expliqué comment cela a façonné le footballeur qu'il est aujourd'hui.

Rudiger revient sur son passé

"Cela a eu beaucoup d'influence, c'est sûr. À la maison, nous étions six frères et il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et dehors, dans les rues, c'était un quartier très rude, il y avait beaucoup de réfugiés qui vivaient là. Pour moi, quand j'étais petit, se battre ou se battre dans la rue était quelque chose de normal. C'était juste normal. Au final, là d'où je viens, seuls les plus forts survivent. C'est comme ça. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. Abandonner n'est pas dans mon ADN, ce n'est pas dans mon esprit. Ma mère m'appelle un soldat pour cette raison ! Et aujourd'hui, je suis toujours comme ça, très têtu. Je n'aime pas perdre. C'est difficile pour moi de l'accepter."