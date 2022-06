L'invasion de l'Ukraine par la Russie a toujours un impact sur le monde et l'Europe. Cet impact est ressenti par le Real Madrid, qui a dû modifier ses plans pour l'Estadio Santiago Bernabeu. Depuis 2019, des travaux sont en cours au Bernabeu et, à l'origine, il était prévu qu'ils se terminent cette année. Le stade lui-même a été construit il y a 75 ans le 14 décembre et il avait été évoqué comme date d'ouverture pour que les rénovations soient terminées et le stade ouvert, selon AS.

Encore un an à attendre



Cependant, lors de son interview mercredi avec El Chiringuito, le président du Real Madrid, Florentino Perez, a fait le point sur la situation. "Il sera prêt d'ici un an, à la fin de la saison prochaine. Nous avons commencé à travailler et juste après la pandémie est arrivée. Et puis la guerre en Ukraine et cela, comme nous le savons tous, a provoqué deux choses : un manque de matériaux et une augmentation des prix. Mais nous sommes en train de résoudre tous les problèmes et nous sommes heureux d'avoir commencé, même si c'était avant la pandémie." Selon le rapport d'AS, le club prévoit de commencer la saison 2023-24 dans son nouveau stade, entièrement inauguré.