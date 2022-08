Les Blancos se déplacent avec 24 joueurs titulaires reconnus et le 25eme membre de l'équipe est le gardien du Real Madrid Castilla Luis Lopez pour ce choc en Supercoupe d'Europe contre l'Eintracht Francfort. Lopez sera le troisième choix de l'équipe première cette saison. Ce match offre non seulement au Real Madrid une nouvelle chance de remporter un trophée, mais il devrait également permettre à Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouameni de disputer leurs premières minutes de compétition officielle avec le club.



L'équipe du Real Madrid pour la Super Coupe de l'UEFA



Gardiens de but : Courtois, Lunin et Luis Lopez



Défenseurs : Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Rüdiger, Odriozola et Mendy



Milieux de terrain : Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas, Ceballos, Tchouameni et Camavinga



Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrygo et Mariano