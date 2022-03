Real Madrid : Le futur d’Asensio incertain

Mundo Deportivo note que si Marco Asensio a connu de bons moments cette saison, sa place est menacée en 2022/23. En effet, Madrid est en train d'essayer d'obtenir la signature de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland cet été. Ils rejoindraient Vinicius Junior et Karim Benzema au sein d'une ligne d'attaque bien remplie et Asensio serait sûr de voir beaucoup moins de minutes de jeu.

Des chiffres corrects

Car si les chiffres d'Asensio sont corrects cette saison - dix buts et une passe décisive en 33 matches - ils ne sont pas exceptionnels. Ainsi, alors qu'il a gagné la bataille avec Rodrygo Goes pour débuter sur le côté droit de l'attaque de Madrid cette saison, un tel rôle est loin d'être assuré si Mbappé et Haaland arrivent tous deux. Et le contrat actuel d'Asensio doit expirer à l'été 2023. Cet été pourrait donc être un bon moment pour le joueur et le club pour se séparer, alors que Madrid entre dans une nouvelle ère.