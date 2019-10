Real Madrid : Le constat sans appel d’un joueur de Majorque

Promu en Liga, Majorque ne s’en est pas moins offert le scalp du Real Madrid (1-0), samedi, à l’occasion de la 9e journée du championnat espagnol, devenant la première équipe à faire tomber les Merengue sur la scène nationale.

Une victoire de prestige qui n’a pourtant pas étonné Antonio Raíllo, le défenseur central de Majorque. "Pendant cette semaine on s’est préparé, on savait quelles étaient leurs faiblesses et quelles étaient nos forces. Le style du Real Madrid est un peu individualiste parce que chaque joueur fait la guerre de son côté. C’est la sensation qu’on a", a-t-il ainsi analysé dans des propos relayés par Movistar.