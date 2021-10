Real Madrid : Le club privé de Militao ?

Le Real Madrid n'est pas sorti indemne de la trêve internationale, puisqu'on apprend qu'Eder Militao est revenu du Brésil avec une blessure musculaire. Le défenseur a dû être remplacé lors du match nul 0-0 de la Selecao contre la Colombie, en raison d'un problème à la jambe droite. Il est désormais incertain pour le match de Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk, mais aussi pour le Clasico contre Barcelone.

Incertain pour le Clasico

Globo a rapporté que la blessure de Militao est plus qu'une frayeur et qu'il manquera certainement les matchs susmentionnés, tandis que Carlo Ancelotti doit faire face à d'autres blessures défensives. Militao a été l'un des intouchables de l'Italien aux côtés de Thibaut Courtois, Karim Benzema et Federico Valverde, ces quatre-là ayant débuté chacun des 10 matches de l'équipe cette saison. Son absence sera ressentie par les Merengue, surtout à un moment où Ancelotti a été obligé d'utiliser Alaba au poste d'arrière gauche en l'absence de Ferland Mendy.