Après trois ans d’attente, le Real Madrid a renoué avec le sacre national. Les Merengue ont détrôné le rival barcelonais au terme d’un brillant parcours, et ponctué samedi par un convaincant succès contre Villarreal (2-0). Ils sont de nouveau les rois d’Espagne et ce triomphe a été très savoureux pour Zinedine Zidane. Après le match et aussi les célébrations avec ses joueurs, ce dernier s’est dit comblé. « C'est l'un des moments les plus importants de ma carrière. Vraiment. Car la Liga est très très dure, a-t-il confié. La preuve, il nous a fallu aller jusqu'à la 37e journée pour la remporter. Gagner cette Liga me fait encore plus plaisir que de gagner la Ligue des champions. »

Zidane : "J’ai trop d’émotions en moi"



Deuxième du classement avant la coupure liée à la crise sanitaire, le Real a réussi à s’emparer du trône en signant un sans-faute depuis la reprise. Un finish étincelant qu’a beaucoup aimé son entraineur. « C'est énorme ! Nous venons de réussir un truc extraordinaire. Gagner ainsi dix matches sur dix après presque trois mois d'arrêt, après le confinement, je trouve cela impressionnant. Je ne trouve pas les mots, car j'ai trop d'émotions en moi », a-t-il ajouté.



Interrogé sur sa propre contribution à ce 34e titre du Real, Zidane s’est comme toujours mis en retrait, laissant la lumière à ses valeureuses troupes. « Bien sûr que j'ai un rôle, je suis l'entraîneur, mais ce sont les joueurs qui sont allés chercher ce titre. Je suis fier d'eux, fier de comment ils se sont battus sur le terrain, a clamé le technicien français. Ce sont des êtres humains avant d'être des footballeurs, et je suis heureux du groupe qu'ils forment. Tous ont été impliqués dans cette victoire, même ceux qui ont moins joué que les autres ». ZZ et ses hommes vont maintenant profiter de leur couronnement. Ensuite, ils se remettront au travail puisque la saison n’est pas encore totalement terminée vu qu’il reste une chance de disputer le Final 8 de la Ligue des Champions.