Real Madrid: l'avenir d'un international français incertain au sein du club

Le Real Madrid va-t-il perdre l'un de ses internationaux français ? Sous contrat jusqu'en 2025 avec Madrid, Ferland Mendy pourrait être vendu avant le terme de son contrat. Selon les informations d'AS, le latéral gauche français ne serait plus vu comme un élément essentiel de l'effectif de Carlo Ancelotti.

Trop de blessures et une forte concurrence

S'il ne fait nul doute que Mendy avait le potentiel pour s'imposer durablement dans le onze de Madrid, ses blessures trop récurrentes ont mis un gros stop à sa marge de progression (cette saison il a manqué 45% des rencontres). Des absences à répétition qui ont forcé Ancelotti à trouver d'autres alternatives pour ce poste. Et il y en a une qui aurait tapé dans l'œil du tacticien italien, Eduardo Camavinga. En plus du joueur formé à Rennes, le Real pourra aussi compter sur le retour de Fran Garcia (prêté au Rayo Vallecano). Deux possibilités, auxquelles peuvent s'ajouter David Alaba et Nacho, et qui pousseraient donc le joueur recruté pour 50 millions d'euros par la Maison Blanche vers la sortie.