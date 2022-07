L'Allemand Toni Kroos est optimiste pour la campagne à venir et estime que quiconque doute de la capacité du Real Madrid à remporter le tout le fait à ses risques et périls. La Liga, la Ligue des Champions, la Copa del Rey, la Supercoupe d'Espagne et d'Europe et la Coupe du monde des clubs sont les compétitions dans lesquelles les Blancos seront engagés. "J'espère que nous nous battrons pour tous les titres", a-t-il déclaré à Real Madrid TV.

Kroos veut tout gagner

"Au Real Madrid, vous voulez gagner toutes les compétitions auxquelles vous participez, même si ce n'est pas toujours possible. Il y a beaucoup de titres en jeu et tous ceux qui nous connaissent savent que nous nous battrons pour tous les titres. Nous nous améliorons de jour en jour. Nous travaillons dur pour la saison. Maintenant, il s'agit d'entrer dans le rythme des matchs pour être prêt pour le 10 août, quand nous jouerons pour le premier titre. Nous devons être prêts pour les matches importants. C'est la même chose que d'habitude. C'est la pré-saison et nous savons combien elle est importante. Il est important de se préparer à tout ce qui va arriver parce que c'est une très longue saison."