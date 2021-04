Real Madrid : La vie sans Ramos et Varane

La nouvelle est tombée mardi matin, à quelques heures du quart de finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool. Le club merengue a en effet annoncé que Raphaël Varane avait été testé positif au coronavirus, et qu’il manquerait donc au moins le choc face aux Reds et le Clasico de samedi.



Une nouvelle tuile en défense pour le Real, déjà privé depuis la mi-février de Dani Carvajal, dont le retour est toutefois proche, mais aussi de Sergio Ramos, revenu de sélection avec une blessure musculaire qui va de nouveau l’écarter des terrains pendant plusieurs semaines. Le capitaine madrilène n’est d’ailleurs apparu qu’à quinze reprises en Liga cette saison.



Zinedine Zidane a donc aligné une charnière Nacho-Eder Militao, avec Ferland Mendy et Lucas Vazquez sur les côtés. Et ils ont été plus qu’à la hauteur de l’évènement mardi soir, dans ce remake de la finale de la C1 2018 remporté 3-1 contre une équipe de Liverpool elle aussi handicapée par des absences en défense, et ce depuis de longs mois (Van Dijk, Gomez, Matip).

Une défense à trois ?

Le Real est lui finalement peu habitué à jouer sans Ramos ni Varane. Depuis le départ de Pepe à l’été 2017, l’équipe merengue a seulement disputé 14 matchs sans ses deux défenseurs centraux de référence. Et elle affiche un bilan de huit victoires, trois matchs nuls et trois défaites sans eux. Avec 18 buts encaissés, et seulement quatre clean-sheets. Et si la plupart de ces matchs se sont déroulés en Coupe face à des équipes de divisions inférieures, il y a aussi eu une défaite en phase de groupes de la Ligue des champions, face au CSKA Moscou à l’hiver 2018 (0-3).



Au cours de cet exercice 2020-2021, ce n’est arrivé qu’à trois reprises. Contre Liverpool donc, face à Eibar samedi dernier (2-0) et lors de l’élimination en 16es de finale de la Coupe du Roi par Alcoyano (D3) en janvier (2-1, a.p.). Samedi soir (21h), face au FC Barcelone, ce sera donc la quatrième fois de la saison.



Alors que les Catalans récupèrent Piqué, de retour après une blessure à un genou, et Sergi Roberto (cuisse), Zidane devrait lui reconduire Nacho et Militao, qui pourraient évoluer, comme contre Eibar, au sein d’une défense à trois avec Mendy pour ce match décisif dans la course au titre. Car en cas de succès, le Real (3e), prendrait un point d’avance sur le Barça (2e), et reviendrait à hauteur de l’Atlético (1er), qui se déplace le lendemain sur la pelouse du Betis. Et le suspense serait encore plus haletant.