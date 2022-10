Le dernier cas connu publiquement était le milieu de terrain portugais André Gomes, qui a signé pour les Blaugrana en provenance de Valence en 2016. Et selon Sport, les deux clubs se concentrent sur le même joueur comme option à long terme pour le poste d'arrière gauche. Alphonso Davies, du Bayern Munich, n'a encore que 21 ans, mais cela fait maintenant trois ans qu'il évolue à un haut niveau, au sommet du football européen.

Les Merengues veulent Davies, le Barça aussi

Davies a encore un contrat jusqu'en 2025 et il semble qu'il faudrait un effort gargantuesque pour extraire l'international canadien de Bavière. Il se pourrait bien que Davies cherche à obtenir un meilleur contrat et que cette nouvelle vienne de son agent. Le FC Barcelone est susceptible de chercher un arrière gauche au cours des prochains étés. Marcos Alonso et Jordi Alba sont tous deux vieillissants et ont de plus en plus de mal à être performants. Le contrat du premier expire en 2023 et celui du second en 2024, tandis que le jeune Alejandro Balde n'a pas encore gagné la pleine confiance de Xavi Hernandez.



Le Real Madrid possède à la fois David Alaba et Ferland Mendy qui peuvent bien s'y exercer. L'Autrichien préfère le centre de la défense et, bien que Mendy se soit bien comporté, beaucoup pensent qu'il y a un potentiel pour améliorer le poste.