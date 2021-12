Real Madrid : La stat impressionnante de Militao

Alors que l'année civile touche à sa fin, le défenseur central du Real Madrid, Eder Militao, peut regarder en arrière et se sentir satisfait. Il s'est imposé comme un joueur clé au stade Santiago Bernabeu et a prouvé à de nombreux sceptiques qu'ils avaient tort. Il y a un an, le Brésilien semblait plutôt en retrait, mais toute crise est source d'opportunités. En janvier 2021, il a relevé le défi et n'a jamais déçu depuis. Avance rapide de presque 12 mois et des rumeurs de départ, on parle maintenant d'un nouveau contrat pour le défenseur qui est intouchable aux yeux de Carlo Ancelotti.

Un nouveau bail pour Militao

La carrière de l'ancien joueur de Porto a débuté le 3 avril de cette année au Real Madrid, où il a joué un rôle clé dans l'excellente défense des Blancos qui les a ramenés dans la course au titre. Alors qu'il n'avait joué que 26 matchs pour le club avant cette date, Militao a depuis joué 39 des 40 derniers matchs du Real Madrid. Au cours de ces 39 matches avec Militao dans l'équipe, le Real Madrid n'a perdu que trois fois. Le retournement de situation de Militao a également entraîné des résultats plus positifs pour l'équipe, ce qui a permis aux Blancos de prendre la tête de la La Liga avant le début de la nouvelle année.