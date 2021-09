Real Madrid : La soirée "spéciale" de Benzema

Karim Benzema est décidément en grande forme. Cinq jours après une prestation déjà très solide lors de la victoire des Bleus face à la Finlande pour son retour à Lyon (2-0), où il avait délivré une passe décisive pour Antoine Griezmann avant d’être à l’origine du deuxième but de « Grizi », l’attaquant du Real Madrid a été le grand artisan du succès de son club face au Celta Vigo dimanche soir (5-2), pour le grand retour du club merengue à Santiago-Bernabeu.



Après l’ouverture du score de Santi Mina (4e), c’est lui qui a rapidement égalisé, d’une reprise au point de penalty (24e). Et alors que les visiteurs avaient repris l’avantage (31e), c’est encore lui qui a ramené les siens à hauteur, d’une jolie tête (46e). Il s’est mué ensuite en passeur décisif pour Vinicius Junior (54e), avant de voir son nouveau coéquipier et compatriote Eduardo Camavinga inscrire son premier but avec le Real quelques instants après son entrée en jeu (72e). Et il n’a laissé le soin à personne d’autre de clôturer la marque, sur un penalty à la 87e minute de jeu.

Au sommet de son art

Une vraie "soirée spéciale" pour Benzema, qui a d’abord évoqué le retour du public dans l’enceinte madrilène fraichement rénovée. "Avec l’ambiance, les gens… On avait besoin du soutien des supporters et ils nous ont tout donné", a-t-il expliqué au micro de la Movistar. Avant de parler de son cas personnel : "Je me sens bien, j'ai le soutien de mon coach, du président, de mes coéquipiers et des supporters, donc tant mieux si je peux aider avec des buts et des passes décisives."



Et il fait plus qu’aider puisqu’il est actuellement le meilleur buteur de la Liga avec cinq réalisations, mais également son meilleur passeur, avec déjà quatre passes décisives au compteur ! A bientôt 34 ans (il les fêtera en décembre), l’ancien Lyonnais semble au sommet de son art. L’Inter Milan, qui accueille le club madrilène mercredi pour le compte de la première journée de la phase de poules de Ligue des champions, peut trembler…