Le gardien de but du Real Madrid a répondu au présentateur et vidéaste Mark Goldbridge, qui a suggéré qu'il n'était pas rapide sur sa ligne ou qu'il n'était pas bon avec ses pieds. Le Belge a répondu en tweetant des photos de lui sortant de sa ligne pour récupérer des balles hautes lors de la finale de la Ligue des Champions le mois dernier à Paris, lorsque Madrid a battu Liverpool. Même si c'est Vinicius Junior qui a marqué le but de la victoire dans ce match, c'est Courtois qui a reçu le plus d'éloges après le coup de sifflet final.

Courtois n'encaisse pas les critiques



Il a réalisé neuf arrêts pendant 90 minutes - un record dans une finale de Ligue des Champions - pour couronner ce qui a été une saison absolument superbe au Santiago Bernabeu. Courtois a joué 51 matchs toutes compétitions confondues en 2021/22 et n'a encaissé que 46 buts. Le Belge a également gardé 22 clean sheets, ce qui est remarquable. Il a été un pilier de l'équipe madrilène qui a remporté la Liga et la Ligue des Champions.