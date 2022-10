Les Merengue affrontent Gérone à 16h15 ce dimanche au Santiago Bernabeu. Ils le feront sans Karim Benzema, ce qui devient peu à peu un trait commun de la saison pour le Real Madrid. L'attaquant français ne se sent pas à 100%, bien qu'il soit médicalement complètement remis de sa fatigue musculaire.

Ancelotti défend son équipe

Mais ce n'est pas la raison de la défaite de mardi. Après le match, Thibaut Courtois était particulièrement frustré. Le portier merengue a accusé son équipe de s'être endormie en début de match et a qualifié cela "d'inacceptable". Lors de sa conférence de presse d'avant-match, on a demandé à Carlo Ancelotti ce qu'il pensait de cette critique féroce. "Ce que Thibaut a dit, ça ne m'a pas paru être une critique féroce. Il a dit que nous devions être plus agressifs et plus concentrés. C'était juste, ce n'était pas une critique féroce". Ancelotti avait déclaré après le match que son équipe ne manquait pas d'attitude. Il a également fait remarquer que "parfois, on apprend plus d'une défaite que de dix victoires consécutives".



On a donc demandé à Ancelotti ce que le Real Madrid avait appris du match contre Leipzig. Marca a diffusé la conférence de presse en streaming. "Que nous devons toujours être concentrés dès le début. Vous devez le préparer comme si c'était votre dernier match, comme si vous n'aviez aucun avantage. Il faut se préparer comme si c'était le dernier match de la saison, où l'on doit gagner des titres. Parfois, à ce stade de la saison, lorsque vous jouez tous les trois jours, il est plus difficile de récupérer physiquement et d'avoir toujours une grande motivation."