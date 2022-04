Le Real a remporté le titre de Liga en avril à quatre journées de la fin, et peut se considérer comme un vainqueur méritant. A l'issue du match, Casemiro, le pilier brésilien, a tenu à souligner le travail quotidien du club tout au long de la saison. "C'est un travail parfait de toute l'année. C'est comme ça qu'on gagne des championnats, avec beaucoup de travail et de régularité. C'est la chose la plus importante. La Liga est toujours la plus difficile, c'est pourquoi nous sommes les plus grands et nous avons 35 titres. Nous devons en profiter parce que ce n'est pas facile de gagner."

Casemiro étale sa fierté

Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait eu des moments clés au cours de la saison, comme son but contre Getafe au début du mois lors de la victoire 2-0, il a donné sa réponse à AS. "Le championnat se gagne match par match, pas seulement avec mon but. Pour gagner des championnats, il faut avoir un groupe et c'est la clé. Même si tu perds un match, tu ne peux pas te détendre ; même si tu gagnes, tu dois continuer à ajouter des points. La grande vertu de gagner la Liga est d'ajouter (des points) et de ne jamais se détendre."