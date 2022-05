L'international allemand Toni Kroos a remporté son cinquième titre en Ligue des Champions avec le Real Madrid samedi soir, lorsque l'équipe de Carlo Ancelotti a battu Liverpool 1-0 au Stade de France. Cependant, malgré ce succès, Kroos a été interrogé sur la performance de Liverpool dans la capitale française, et l'ancien joueur du Bayern Munich a été irrité par cet incident. "Vous avez eu 90 minutes et vous arrivez avec deux questions m**diques" a-t-il déclaré lors d'une interview avec la ZDF, comme le rapporte le Daily Mirror. "Deux questions négatives, ça se voit tout de suite que vous êtes allemand".

Toni Kroos sans pitié

"Gagner la Ligue des Champions n'est pas un acquis. Nous nous sommes bien battus et nous savons que Liverpool est une grande équipe." La réponse de Kroos a été accueillie avec une réaction mitigée en Allemagne, le milieu de terrain vétéran étant loué par certains pour sa réponse ferme au lendemain d'une nuit mémorable.