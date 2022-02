La tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie se poursuit, avec des combats en cours dans tout le pays. Une grande partie du monde a été consternée par ce qui s'est passé en Europe de l'Est, la Russie ayant lancé une attaque non provoquée contre un pays démocratique et indépendant, l'Ukraine. Et alors que l'Europe et de nombreux autres alliés tentent d'étouffer la tentative d'invasion de la Russie par des sanctions et d'autres mesures, le sport essaie de faire sa part.

Kroos indigné

L'UEFA a privé la Russie de la finale de la Ligue des Champions, tout en essayant de couper les liens avec le sponsor Gazprom, qui est une entreprise publique russe. De nombreux pays ont également refusé de jouer contre la Russie et les équipes russes, et il a déjà été décidé qu'aucun match ne pourrait être joué en Russie. La Liga a placé une bannière "Pas de guerre" sur toutes ses retransmissions des matchs du week-end dernier, et un certain nombre de stars se sont exprimées sur la situation actuelle. La star du Real Madrid, Kroos, est l'une d'entre elles. Le milieu de terrain allemand a pris la parole sur Twitter pour faire sa déclaration.



Il a déclaré après la victoire du Real Madrid sur le Rayo Vallecano : "Victoire importante, cependant, on voit une fois de plus à quel point le football est sans importance. Je n'aurais jamais cru qu'une telle chose soit encore possible aujourd'hui... Mes pensées vont à toutes les victimes innocentes de cette guerre et à ceux qui vivent actuellement dans une grande peur."