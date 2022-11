Real Madrid : Kroos expulsé pour la première fois de sa carrière professionnelle

Grande première pour Toni Kroos. L'Allemand du Real Madrid a vu rouge pour la première fois de sa carrière professionnelle dimanche au Bernabeu alors que le club merengue était accroché par Gérone (1-1). Sanctionné d'un carton jaune une première fois à la 55ème minute consécutivement à une faute sur Yan Couto, sorti sur blessure quelques minutes plus tard, Kroos a récidivé à la 92ème minute de la rencontre en stoppant une contre-attaque des visiteurs.

Un rouge pour Kroos avec les moins de 19 ans du Bayern Munich

Une expulsion survenue après plus de 700 rencontres disputées sous les maillots du Bayern Munich (205), du Bayer Leverkusen (48), du Real Madrid (381) et de l'Allemagne (106). Le natif de Greifswald avait regagné préalablement les vestiaires pour un motif similaire à une reprise. Cependant, le 1er avril 2007, c’était lors d’un match disputé avec les moins de 19 ans du Bayern Munich, face à Fribourg.



Le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, en fin de contrat avec le Real en juin prochain a toujours été valorisé pour son calme par ses différents entraîneurs, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ou encore Zinédine Zidane. "Son point le plus fort, c’est la sérénité qu’il dégage sur le terrain. Plus on dégage de sérénité, plus l’adversaire est en difficulté. Quand on regarde son jeu, on sent qu’il y a beaucoup de tranquillité. Pour une équipe, c’est primordial", disait le vainqueur de la Coupe du monde 1998, alors entraîneur du Real, dans un documentaire pour Arte intitulé "Toni Kroos, portrait d'un footballeur hors normes", diffusé en septembre 2020.