Le milieu de terrain allemand, qui n'a pas encore joué sous les ordres du nouvel entraîneur Carlo Ancelotti, fait son retour dans le groupe madrilène pour la réception du Sheriff Tiraspol mardi après une longue période d'indisponibilité due à une blessure à l'os pubien. Si le milieu de terrain de 31 ans joue ce mardi soir, ce sera son premier match depuis l'Euro 2020 avec l'Allemagne. Son dernier match avec Madrid remonte au 9 mai, lors du match nul 2-2 contre Séville au stade Alfredo Di Stéfano.

Kroos revient enfin



Ayant révélé qu'il jouait avec une gêne depuis six mois, Kroos a pris lui-même la décision de prendre du temps jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. L'annonce de son retour dans l'équipe madrilène intervient alors que le média Goal a publié un entretien récemment réalisé avec l'international allemand, dans lequel il évoque la gestion de sa blessure au cours des huit dernières semaines. "Je suis heureux parce qu'aujourd'hui j'ai pu faire ma troisième séance d'entraînement avec l'équipe sans douleur après six ou sept mois de douleur, donc c'est un très bon sentiment. Je n'ai pas joué depuis trois mois, le dernier match remonte au 29 juin, lors du championnat d'Europe, donc je dois retrouver un peu de rythme. Mais le plus important, c'est que cela ne me dérange pas trop" a-t-il confié.