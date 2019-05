Real Madrid: Keylor Navas refuse la sélection

En instance de transfert du côté du Real Madrid, Keylor Navas (32 ans), qui préfère se concentrer sur sa situation personnelle, a refusé de faire partie du groupe du Costa Rica pour la Gold Cup (15 juin-7 juillet).

C’est ce qu’a annoncé le sélectionneur Gustavo Matosas lorsqu’il a dévoilé sa liste des 23 joueurs pour la compétition continentale. "Il n'est pas dans les meilleures conditions pour jouer avec l’équipe nationale et je comprends la situation", explique le technicien.

Les Ticos disputent leur premier match à domicile, contre le Nicaragua, avant de défier les Bermudes et Haïti, respectivement à Dallas et New York.