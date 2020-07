Il n'a pas été pichichi, il ne sera pas Ballon d'Or mais il a remporté le prix de Joueur Cinq Étoiles Mahou du Real Madrid. Karim Benzema a été récompensé pour son incroyable saison.L'information a été officialisée ce jeudi soir par le champion d'Espagne sur son site internet. L'attaquant français a joué un rôle capital dans la campagne victorieuse en Liga. Il a été impliqué sur 29 buts en 37 apparitions. Avec 21 réalisations, il a été le meilleur buteur de la Maison-Blanche et seul Lionel Messi a fait mieux que lui au niveau national. Un rendement qui prouve l'importance de l'ancien lyonnais au sein d'une formation qui vise encore la Ligue des Champions.Au moment de réagir à la remise du titre, Karim Benzema a d'ailleurs évoqué le match à venir contre Manchester City après avoir exprimé sa joie de recevoir un tel prix. "Je suis fier de recevoir ce trophée car il vient du public, c'est très important pour moi. Je suis très content et cela me motive pour en faire encore plus sur le terrain. Ça a été une Liga spéciale, avant, pendant et après. C'est la plus difficile à cause du coronavirus, mais nous avons réalisé un travail très important.Je me sens très bien et nous allons préparer de la meilleure des manières la rencontre contre Manchester City." Karim Benzema a peut-être gagné un championnat et un trophée individuel, il ne semble pas rassasié.