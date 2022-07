Real Madrid : Karim Benzema donne le ton

Karim Benzema n'a pas fini de régaler. De retour au sein du onze de Carlo Ancelotti après une absence lors du Clasico contre le FC Barcelone le dimanche dernier, l'attaquant tricolore a pris part à la rencontre amicale opposant le Real Madrid au club America (D1 mexicaine), ce mercredi.

Même si KB9 n'a pas pu empêcher son équipe de terminer la rencontre sur un match nul (2-2), ce dernier a néanmoins annoncé la couleur pour la saison à venir. En effet, peu de temps après l'ouverture du score d'Henry Martin (5') pour les Águilas, l'ex-Gone est parvenu à ramener les deux équipes à égalité grâce à une magnifique frappe en finesse aux abords de la surface (22').

Eden Hazard buteur

De son côté, Eden Hazard — entré à la 46e minute en remplacement de Marco Asensio — a profité d'un penalty transformé pour donner l'avantage aux Madrilènes (55'). Et ce, avant qu'un autre penalty cette fois en faveur des Americanistas, permette Álvaro Fidalgo d'égaliser (82'). Cependant, malgré cette déconvenue du champion d'Espagne et d'Europe, Benzema — l'homme fort des Blancos et grand favori au Ballon d'Or 2022 — s'avère déjà prêt physiquement pour démarrer le prochain exercice.