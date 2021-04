Real Madrid : Karim Benzema devrait prolonger

Auteur d'une saison impressionnante avec 25 buts en 35 matches inscrits, toutes compétitions confondues, Karim Benzema est sur un nuage cette saison. Encore en lice pour remporter la Liga et la Ligue des Champions, l'international français semble être devenu le leader offensif du Real Madrid.

C'est la raison pour laquelle le club madrilène souhaiterait prolonger l'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais, sous contrat jusqu'en 2022, avant la fin de la saison. Selon les informations de Marca, le Real se serait déjà mis d'accord avec Benzema pour une prolongation d'une saison supplémentaire.

Une fin de carrière à l'OL ou pas ?

Benzema avait déjà indiqué qu'il voulait rester à Madrid. "Si le président veut me renouveler, ma porte est ouverte", avait expliqué le Français en conférence de presse, avant la confrontation contre l'Atalanta en Ligue des Champions. Marca précise également que la possibilité de voir Karim Benzema revêtir les couleurs de l'OL n'est pas exclue après 2023.



Arrivé au Real Madrid en 2009 pour 35 millions d'euros (plus six millions d'euros de bonus), le buteur de 33 ans a inscrit 274 buts en 548 matches sous les couleurs madrilènes depuis son arrivée, avec notamment quatre Ligue des Champions remportées.