Le Real Madrid veut se débarrasser de Luka Jovic cet été, mais le Serbe veut rester et se battre pour sa place dans l'équipe. Le joueur de 23 ans n'a pas connu le succès que la direction du club imaginait lors de son arrivée depuis l'Eintracht Francfort en 2019. Il a rejoint le club merengue pour un montant de 65 millions d'euros, mais n'a marqué que deux buts pour Los Blancos en 32 apparitions.

Jovic veut prouver sa valeur

Et c'est pour cette raison - et pour son incapacité globale à s'adapter à la vie à Madrid - que le club est prêt à écouter les offres pour Jovic. Le Real Madrid s'attend, selon Marca, à récupérer au moins 20 millions d'euros pour son départ. De son côté, Jovic souhaite rester dans la capitale espagnole et pense pouvoir devenir un joueur à part entière du Real. Il est conscient qu'il n'a pas proposé ce qu'on attendait de lui, mais il estime que Zinedine Zidane ne lui a jamais donné une opportunité appropriée. Une opinion consolidée par les chiffres, car Jovic n'a joué que 1 014 minutes sur 32 matchs au cours des deux dernières saisons à une moyenne d'un peu plus d'une demi-heure par match. Carlo Ancelotti doit trancher.

Mercato Express : Le grand jour pour Messi et Grealish ?