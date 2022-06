Le Besiktas travaille dur sur les transferts d'Alexander Sorloth et de Wout Weghorst. Des sources internes au club turc de Super Lig ont révélé que si les dirigeants ne parviennent pas à trouver un accord avec les deux joueurs, ils se tourneront vers Luka Jovic dans le but d'obtenir un prêt d'une saison de l'attaquant du Real Madrid.

L'Italie appelle

L'international serbe de 24 ans n'a pas encore démontré son potentiel avec les champions d'Espagne et d'Europe en titre. La saison dernière, il a joué un total de 549 minutes, réparties sur 19 matchs, et a contribué à un but et trois passes décisives. Jovic a encore trois ans de contrat avec le club madrilène et le Besiktas espère le recruter sous forme de prêt pour 1,5 million d'euros. Cependant, cela pourrait s'avérer plus difficile qu'ils ne le pensent, car il semble que l'Italie pourrait être la prochaine destination du joueur, la Fiorentina étant le favori pour l'arracher à Madrid.