Real Madrid: Jovic blessé à son tour !

Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le Real Madrid. Et l'infirmerie fait le plein... Après Brahim, Marco Asensio et Mendy, c'est autour de Jovic. L'attaquant a été contraint de laisser sa place à la demi-heure de jeu lors de l'humiliation subie face à l'Atlético Madrid (7-3). Le Serbe s'est blessé suite à un contact avec Jan Oblak et souffre de la cheville gauche. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue.