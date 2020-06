Real Madrid : James titulaire, pas Hazard contre la Real Sociedad

Égaler ou dépasser le Barça. L'objectif est clair pour le Real Madrid de Zidane, qui peut profiter du match nul de Barcelone contre Séville. Du côté des compositions, Eden Hazard est sur le banc tout comme Modric,. Benzema et Varane sont sur la pelouse, Mendy et Aerola sur le banc.Courtois ; Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal ; Casemiro, Kroos, Valverde ; Vinicius Jr., James Rodriguez Benzema.Le match risque de ne pas être de tout repos pour le Real Madrid. La Real Sociedad vise la Ligue des Champions, peut en cas de succès prendre la cinquième place et revenir à deux points du podium., et un retour dans le 11 à noter du côté de Saint-Sébastien, le remplacement d'Elustondo par Llorente. Le Français Robin Le Normand est titulaire.

Le onze de la Real Sociedad :Remiro; Gorosabel, Le Normand, Llorente, Monreal ; Merino, Zubeldia, Odegaard; Oyarzabal, Portu, Isak.