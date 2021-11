Isco va quitter le Real Madrid. Selon Mundo Deportivo, le club espagnol serait prêt à le laisser partir lors du marché des transferts de janvier prochain. Son contrat expire cet été. Il y a eu une petite confusion le week-end dernier, lorsque Isco s'est échauffé à Los Carmenes lors du choc de Madrid contre Grenade. Après qu'Ancelotti ait choisi de faire appel à d'autres joueurs pendant le match, Isco a perdu son calme et a refusé de continuer à s'échauffer. Pour désamorcer la situation, Ancelotti l'a alors fait entrer en jeu.

Isco veut partir

Le bruit court à Valdebebas que l'application d'Isco à l'entraînement a également chuté, que le joueur de 29 ans croit qu'il n'aura pas d'opportunités sous Ancelotti, quoi qu'il fasse. Il n'a joué que 175 minutes en 2021-22. Il y a un certain nombre de prétendants intéressés pour l'acquérir. En Premier League, Arsenal est attentif. De retour à la maison en Liga, le Real Betis et Séville sont crédités d'un intérêt sérieux. Ces trois options offriraient à Isco beaucoup plus de temps de jeu que ce qu'il gagne actuellement à Santiago Bernabeu.